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ألمانيا: لا طرق مختصرة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
المستشار الألماني أولاف شولتس
20 مايو 2022 01:23

برلين (وكالات) 

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، عدم إمكانية تسريع الاستجابة لمساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشيراً إلى أن على التكتل إيجاد طريقة «سريعة وبراغماتية» لمساعدة كييف.
وقال: «لا توجد طرق مختصرة إلى الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن منح أوكرانيا استثناء لن يكون منصفاً بالنسبة لدول غرب البلقان الساعية أيضاً إلى العضوية. وأكد: «عملية الانضمام ليست مسألة بضعة شهور أو سنوات».
من جهته، انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تعامل بعض دول الاتحاد مع أوكرانيا على أنها دولة «من الدرجة الثانية»، وهو أمر قال إنه «يؤذي مشاعر الأوكرانيين». وقال على «تويتر»: «على استراتيجية الغموض بشأن مستقبل أوكرانيا الأوروبي التي تمارسها بعض العواصم الأوروبية في السنوات الأخيرة وفشلت، أن تنتهي».

الاتحاد الأوروبي
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
أولاف شولتس
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