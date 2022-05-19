مساعدة أميركية غير مسبوقة لأوكرانيا بعشرات المليارات

وافق الكونجرس الأميركي، اليوم الخميس، على رزمة مساعدة ضخمة غير مسبوقة لأوكرانيا.

وتبلغ قيمة هذا الدعم المالي الجديد أربعين مليار دولار أميركي، ما يعني تأكيداً جديدا للدعم الراسخ الذي وعد الرئيس الأميركي جو بايدن أن تقدمه الولايات المتحجدة لكييف.

وهذه الرزمة من المساعدات، التي تشمل جانباً اقتصادياً وإنسانياً إضافة الى أسلحة وذخائر، وافق عليها عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ بعيد ظهر اليوم الخميس بعدما أقرها مجلس النواب الأسبوع الفائت.

وتنتظر الآن مصادقة الرئيس الأميركي عليها.

تتضمن رزمة المساعدات ستة مليارات دولار يُفترض أن تسمح لأوكرانيا بالتزوّد بآليات مصفّحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي.

كما تشمل نحو تسعة مليارات دولار لضمان عدة أمور بينها "استمرار عمل الهيئات الديمقراطية الأوكرانية"، إضافة الى مبلغ كبير مخصص للجانب الإنساني.

كان الكونجرس صادق، منتصف مارس الماضي، على صرف 14 مليار دولار في إطار الأزمة الأوكرانية.

إلا أن الرئيس كان يطالب منذ أسابيع بزيادة الميزانية بشكل كبير بهدف دعم أوكرانيا في المرحلة الجديدة من الأزمة.

المصدر: آ ف ب