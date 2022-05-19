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أول محادثات عسكرية أميركية- روسية منذ أزمة أوكرانيا
مارك ميلي (يسار) يصافح فاليري جيراسيموف (أرشيفية)
19 مايو 2022 21:16

أجرى رئيسا الأركان الأميركي والروسي، اليوم الخميس، محادثات هاتفية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).
وقال العقيد ديف باتلر المتحدث باسم هيئة الأركان الأميركية إن الجنرال مارك ميلي والجنرال فاليري غيراسيموف "ناقشا مواضيع عدة تثير القلق على الصعيد الأمني". 
واتفق الجانبان على عدم كشف تفاصيل هذه المشاورات.
بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
بحسب تقرير لمحطة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، جرى الاتصال بطلب من ميلي وتطرّقت المحادثات إلى الأوضاع في أوكرانيا.
وكان رئيسا الأركان قد تحادثا للمرة الأخيرة في 11 فبراير الماضي حينما كانت واشنطن تحذّر من مخططات روسية لبدء عملية عسكرية في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الجنرال شون ريوردان إن الرجلين "لم يتحادثا مذّاك وحتى اليوم".
وفي 13 مايو الجاري، أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الروسي سيرغي شويغو أول محادثات بينهما منذ بدء العملية الروسية، وقد حضّ خلالها المسؤول الأميركي الروس على الالتزام بـ"هدنة فورية".

المصدر: آ ف ب
فاليري جيراسيموف
مارك ميلي
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