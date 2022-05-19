"الدولية للطاقة الذرية" توجه نداء مهما إلى مجموعة السبع

أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجموعة السبع للاقتصادات الصناعية الكبرى بأنه يجب عليها بذل المزيد لخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، الذي يتسبب في رفع درجة حرارة الأرض، الناتجة عن الأنشطة الصناعية، بشكل سريع.

أوصت الوكالة، في دراسة قدمت في باريس اليوم الخميس، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتكثيف التطوير التكنولوجي للتغلب على التكاليف المرتفعة للخفض الكبير للانبعاثات.

وقالت الوكالة إن نحو ربع كل انبعاثات أنظمة الطاقة لمجموعة السبع ناتجة عن النشاط الصناعي، ويأتي 70 % من ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الحديد أو الأسمنت أو الكيماويات.

وجاء في ملخص تنفيذي "يصعب الحد من الانبعاثات من القطاعات الصناعية الثقيلة... (ولكن) الوصول إلى صفر انبعاثات مستحيل بدون خفض حاد في الانبعاثات من الصناعات الثقيلة".

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة إنه من المهم أن تستخدم الدول ذات الموارد المالية والتكنولوجية الهائلة، تلك الموارد للقيام بحلول عملية بطريقة منسقة.

يشار إلى أن مجموعة السبع مسؤولة عن 30 % من الطلب على الطاقة و25 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشار التقرير إلى أن الكثير من التكنولوجيات الخاصة بخفض الانبعاثات في الصناعة الثقيلة مازالت في مرحلة التطوير وغالبا ما يكون هامش الربح منخفضا للغاية لتغطية التكاليف الأولية المرتفعة.

وبالتالي، توصي دراسة الوكالة الدولية للطاقة، بين أشياء أخرى، بتعويض الشركات التي تدخل وسائل إنتاج مبتكرة.

المصدر: د ب أ