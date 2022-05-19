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"الصحة العالمية" توافق على لقاح جديد ضد كورونا
جرعة من لقاح كورونا
19 مايو 2022 18:26

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، منح موافقة استخدام لقاح "كونفيديسيا" (Convidecia) المضاد لمرض كوفيد-19 من مختبرات "كانسينو بايولوجيكس" CanSino Biologics الصينية في حالات الطوارئ.
يعتمد هذا اللقاح على فيروس غدي بشري معدل، وتُعطى جرعة واحدة منه وتوصي منظمة الصحة العالمية به لجميع الفئات العمرية اعتبارًا من سنّ 18 عامًا، بحسب بيان المنظمة.
واللقاح فعّال بنسبة 64% ضدّ الإصابة بكورونا مع ظهور عوارض، وبنسبة 92% ضدّ الأشكال الخطيرة من المرض.
ولقاح كونفيديسيا Convidecia هو تاسع لقاح مضاد لكوفيد-19 يحصل على تميّز التسجيل الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهو علامة جودة وفعالية وأمان. وهذا مؤشر مهم للسلطات الصحية في بعض الدول التي لا تملك الوسائل لإجراء تقييم جدّي بنفسها.
ويُمكن للمنصة العالمية "كوفاكس" استخدام هذه الموافقة لهذا اللقاح لتوفير اللقاحات خصوصًا للدول الفقيرة.

 

المصدر: آ ف ب
منظمة الصحة العالمية
لقاح كورونا
لقاح "كونفيديسيا"
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