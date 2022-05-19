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بريطانيا تفرض عقوبات على شركات طيران روسية على خلفية حرب أوكرانيا
بريطانيا تفرض عقوبات على شركات طيران روسية على خلفية حرب أوكرانيا
19 مايو 2022 18:06

شددت بريطانيا العقوبات ضد شركات طيران روسية، حيث منعتها من بيع مدارج هبوط في المطارات البريطانية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (62 مليون دولار).
ووفقاً لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، سوف تضر أحدث عقوبات تستهدف كبح تدفق النقد إلى اقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخطوط الجوية الروسية «ايروفلوت» وشركتي «يورال» و«روسيا ايرلاينز».
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: «كل عقوبة اقتصادية تؤكد رسالتنا الواضحة إلى بوتين - لن نتوقف حتى تنتصر أوكرانيا».
وكانت بريطانيا قد فرضت حظراً على الخطوط الجوية الروسية بالفعل نتيجة لغزو أوكرانيا. وسوف يتم الآن أيضاً منعها من بيع مدارج الهبوط التي تملكها ولا يمكنها استخدامها.
وقالت تروس: «طالما يواصل بوتين اعتدائه البربري على أوكرانيا، سوف نواصل استهداف الاقتصاد الروسي».
ومن ناحيته قال وزير النقل جرانت شابس: «المملكة المتحدة هي واحدة من أوائل الدول التي تفرض عقوبات على بوتين وحلفائه، لقد حظرنا دخول سفنهم وطائراتهم، لحرمانهم من الاستفادة من التبادل التجاري والتجارة الدولية».
كما قال: «اليوم، تبني الحكومة البريطانية على الخطوة القوية التي اتخذناها بالفعل ضد الخطوط الجوية الروسية ايروفلوت، بالإضافة إلى روسيا ايرلاينز ويورال».

 

المصدر: د ب أ
بريطانيا
روسيا
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