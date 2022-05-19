جونسون وزيلينسكي يبحثان الأمن وتصدير الحبوب

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه بحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، مقترحات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا وسبل إخراج صادرات الحبوب من البلاد.

وقال متحدث بعد مكالمة هاتفية بين الطرفين "ناقش الزعيمان التقدم في المفاوضات واتفقا على تكثيف العمل مع الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لتحديد الهيكل الأمني طويل الأمد لأوكرانيا".

وأضاف "ناقشا الخيارات لفتح طرق الإمداد البحرية والبرية الحيوية لمخزونات الحبوب الأوكرانية، والتزما بتوجيه فريقيهما للعمل بشكل عاجل على الخطوات التالية".

المصدر: آ ف ب