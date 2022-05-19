الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أردوغان يؤكد موقفه من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي
19 مايو 2022 17:41

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، موقفه من طلب انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال أردوغان إنه "مصمم" على التصدي لطلب البلدين، واصفا السويد بأنها "وكر للإرهابيين".
وأضاف، أمام تجمع للشباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب "نحن مصممون على الإبقاء على موقفنا. لقد أبلغنا أصدقاءنا بأننا سنقول لا لفنلندا والسويد الراغبتين في الانضمام إلى حلف الناتو وسنستمر على هذا النهج".
وأوضح "السويد وفنلندا هما الدولتان اللتان تؤويان الإرهابيين".
وحزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكد "إننا قلقون للغاية بشأن هذين البلدين خاصة السويد التي تعد بؤرة للإرهاب ووكرًا للإرهابيين". وأشار أردوغان إلى قاعدة الإجماع داخل حلف شمال الأطلسي "إذا رفضت دولة الانضمام، فلا يمكن (للدول الأخرى) قبوله".
هذه التصريحات التي تم تسجيلها لبرنامج تلفزيوني يبث مساء الخميس، تم تداولها مسبقًا على حساب أردوغان الرسمي على موقع "تويتر".

 

المصدر: وام
رجب طيب أردوغان
فنلندا
السويد
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
عضوية
انضمام
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي: تقسيط رسوم دورات برامج "النقاط المرورية"
الإمارات
شرطة أبوظبي: تقسيط رسوم دورات برامج "النقاط المرورية"
اليوم 12:01
«قطبا بر دبي» يحددان بوصلة «الهبوط 2»!
الرياضي
«قطبا بر دبي» يحددان بوصلة «الهبوط 2»!
اليوم 12:00
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنويج
عربي ودولي
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنرويج
اليوم 11:56
أزمة الدلافين في البحر الأحمر... ما قصتها؟
دنيا
أزمة الدلافين في البحر الأحمر... ما قصتها؟
اليوم 11:52
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
دنيا
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©