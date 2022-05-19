أردوغان يؤكد موقفه من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي
19 مايو 2022 17:41
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، موقفه من طلب انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال أردوغان إنه "مصمم" على التصدي لطلب البلدين، واصفا السويد بأنها "وكر للإرهابيين". وأضاف، أمام تجمع للشباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب "نحن مصممون على الإبقاء على موقفنا. لقد أبلغنا أصدقاءنا بأننا سنقول لا لفنلندا والسويد الراغبتين في الانضمام إلى حلف الناتو وسنستمر على هذا النهج". وأوضح "السويد وفنلندا هما الدولتان اللتان تؤويان الإرهابيين". وحزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد "إننا قلقون للغاية بشأن هذين البلدين خاصة السويد التي تعد بؤرة للإرهاب ووكرًا للإرهابيين". وأشار أردوغان إلى قاعدة الإجماع داخل حلف شمال الأطلسي "إذا رفضت دولة الانضمام، فلا يمكن (للدول الأخرى) قبوله". هذه التصريحات التي تم تسجيلها لبرنامج تلفزيوني يبث مساء الخميس، تم تداولها مسبقًا على حساب أردوغان الرسمي على موقع "تويتر".