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الأردن: تقييد اتصالات وإقامة الأمير حمزة
العاهل الأردني عبدالله الثاني
19 مايو 2022 17:40

جمال إبراهيم (عمّان)

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس للملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.
ووجه الملك عبدالله الثاني، رسالة إلى الشعب الأردني بثتها وسائل الإعلام المحلية، بعد صدور الموافقة، وقال: «عندما تم كشف تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه».
وأضاف: «بعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه».
وتابع: «تأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا، وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله».

الأردن
الأمير حمزة
عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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