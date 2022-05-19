روسيا تضع شرطاً لفتح موانئ أوكرانيا للتصدير

وضعت موسكو، اليوم الخميس، شرطاً جديداً لفتح موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود حتى يمكنها تصدير الحبوب.

وقالت روسيا إنه سيتعين إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا إذا استجابت لمناشدة الأمم المتحدة لفتح موانئ أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.كانت أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، تصدر معظم بضائعها عبر موانئها البحرية، لكن، منذ بدء العملية العسكرية، اضطرت كييف للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانئها الصغيرة المطلة على نهر الدانوب.

وناشد ديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء قائلاً: «إرجاء، افتح هذه الموانئ».

ويوفر برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو 125 مليون شخص في العالم ويشتري 50 في المئة من الحبوب من أوكرانيا.

نقلت وكالة «إنترفاكس» عن أندريه رودنكو نائب وزير الخارجية الروسي قوله: «ليس عليكم فقط مناشدة روسيا الاتحادية، لكن أيضاً النظر بتمعن في مجموعة الأسباب الكاملة التي تسببت في أزمة الغذاء الحالية، وفي المقام الأول هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا والتي تصطدم بالتجارة الحرة العادية، بما يشمل المنتجات الغذائية مثل القمح والأسمدة وغيرهما».

يمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا معاً ما يقرب من ثُلث إمدادات القمح العالمية. وتعد أوكرانيا أيضاً من الدول الرئيسية المصدرة للذرة والشعير وزيت عباد الشمس وزيت بذور اللفت (زيت السلجم)، بينما تمثل روسيا وبيلاروسيا أكثر من 40 بالمئة من الصادرات العالمية من البوتاس الذي يستخدم كسماد.

المصدر: رويترز