البرلمان الأوروبي يدعم اتخاذ عقوبات ضد المستشار الألماني الأسبق شرودر

دعا البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر بسبب أعماله التجارية وعلاقته السياسية بروسيا.

وجاء في قرار للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنه يجب تمديد العقوبات الأوروبية التي أعقبت هجوم على أوكرانيا «لتشمل أعضاء مجالس إدارات الشركات الروسية الكبرى والساسة الأوروبيين الذين مازالوا يتلقون أموالاً روسية».

ويشار إلى أن شرودر، الذي يتعرض لانتقادات في ألمانيا لصلته بروسيا، شغل منصب مستشار ألمانيا في الفترة من 1998 حتى 2005 قبل أن يعمل لصالح شركة نوردستريم وجازبروم الروسية.

ويشار إلى أن دعم البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات تعد خطوة رمزية بصورة كبيرة، حيث إن صلاحية تبني عقوبات تقع في أيدي المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.