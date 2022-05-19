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روسيا: نصف عملاء جازبروم في الخارج فتحوا حسابات بالروبل
روسيا: نصف عملاء جازبروم في الخارج فتحوا حسابات بالروبل
19 مايو 2022 14:57


 ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك أن نحو نصف العملاء الأجانب لدى شركة جازبروم أذعنوا لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفتح حسابات لدى مصرف جازبروم بنك، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ويأتي التحول في الإجراءات عقب طلب من جانب بوتين في مارس بأنه يجب أن يفتح المشترون الأجانب حسابات بالروبل والعملة الأجنبية في البنك لتسديد مدفوعات الغاز الطبيعي.
 ولكن الشركات الأوروبية تخشى أن فعل هذا قد يتسبب في انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا بعد حربها على أوكرانيا. 

 وقال نوفاك اليوم الخميس، في فعالية بموسكو: «أعتقد أن لدينا نحو 54 شركة لديها عقود مع جازبروم اكسبورت.. وبحسب البيانات التي لدي، نحو نصفهم فتحوا بالفعل حسابات خاصة في مصرفنا المعتمد، حسابات بالعملة الأجنبية والروبل». 

 ولم يعلن نوفاك وهو أيضاً كبير مسؤولي الطاقة في روسيا، عن أسماء الشركات أو الدول التي أذعنت لآلية الدفع الجديدة، مكتفياً بالقول إن بعض أهم عملاء جازبروم، إما دفعوا ثمن الشحنات أو مستعدين بالفعل للدفع في الوقت المحدد، متجنبين قطع الإمداد.

المصدر: د ب أ
روسيا
الروبل الروسي
الغاز الروسي
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