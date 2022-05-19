الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بايدن يجتمع مع زعيمي فنلندا والسويد بخصوص توسيع حلف الأطلسي
بايدن يجتمع مع زعيمي فنلندا والسويد بخصوص توسيع حلف الأطلسي
19 مايو 2022 14:21

 

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن السويد وفنلندا تستوفيان "كل المعايير" للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأعلن أنه سيدعو الكونغرس إلى الموافقة "في أسرع وقت ممكن" على ترشيحهما.
وقال بايدن إلى جانب رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو اللذين يزوران البيت الأبيض غداة تقديم الترشيح الرسمي لانضمام بلديهما، "اليوم أنا فخور بأن أؤكد لهما الدعم التام والكامل من قبل الولايات المتحدة الأميركية".

واجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي، اليوم الخميس، بعد أن تخلى البلدان عن حيادهما طويل الأمد وتحركا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، رداً على الهجوم الروسي لأوكرانيا.فقبل ساعات من أول جولة يقوم بها في آسيا منذ توليه منصبه، سيجتمع بايدن مع رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي سولي نينيستو في البيت الأبيض لمناقشة طلبيهما الانضمام لحلف الأطلسي.
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، «هذا حدث تاريخي، لحظة فاصلة في الأمن الأوروبي. دولتان تلتزمان الحياد منذ زمن بعيد ستنضمان إلى أقوى حلف دفاعي في العالم».

 

المصدر: رويترز
بايدن
جو بايدن
فنلندا
السويد
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي: تقسيط رسوم دورات برامج "النقاط المرورية"
الإمارات
شرطة أبوظبي: تقسيط رسوم دورات برامج "النقاط المرورية"
اليوم 12:01
«قطبا بر دبي» يحددان بوصلة «الهبوط 2»!
الرياضي
«قطبا بر دبي» يحددان بوصلة «الهبوط 2»!
اليوم 12:00
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنويج
عربي ودولي
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنرويج
اليوم 11:56
أزمة الدلافين في البحر الأحمر... ما قصتها؟
دنيا
أزمة الدلافين في البحر الأحمر... ما قصتها؟
اليوم 11:52
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
دنيا
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©