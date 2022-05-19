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الجوازات السعودية تحدد اشتراطات سفر المواطنين إلى الخارج
الجوازات السعودية تحدد اشتراطات سفر المواطنين إلى الخارج
19 مايو 2022 11:20

نشرت المديرية العامة للجوازات السعودية، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، وفقاً لموقع عكاظ.

ووضعت المديرية عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، ملصقاً باشتراطات سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج تضمنت أن يكون تبقى على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى، وأن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت المديرية إلى أن الهوية الوطنية في (أبشر - توكلنا) لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة وسجل الأسرة، إضافة إلى وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

وأكدت الجوازات أن الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، تتضمن تلقي ثلاث جرعات، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا، وفيما يخص الفئة العمرية من (16) عاما حتى (12) عاما يشترط الحصول على جرعتين، بينما الفئة العمرية أقل من (12) عاما يشترط وجود بوليسية تأمين ضد كوفيد_19.

المصدر: وكالات
المملكة العربية السعودية
السعودية
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