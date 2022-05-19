قتيل وجرحى إثر قصف أوكراني على قرية روسية

قتل شخص وأصيب آخرون في جنوب غرب روسيا بعد هجوم على قرية عند الحدود مع أوكرانيا، كما قال حاكم منطقة كورسك الخميس.
وأوضح الحاكم رومان ستاروفويت على تلغرام "هجوم آخر على تيوتكينو وقع فجرا انتهى للأسف بمأساة. حتى الآن، هناك قتيل مدني على الأقل" مضيفا أن آخرين أصيبوا ويتلقون رعاية طبية. وأضاف أنه وفقاً للمعلومات الأولية، الضحية هو سائق شاحنة كان يقوم بعملية تسليم إلى مصنع محلي تعرض للقصف "مرات عدة". وتابع أن آخرين أصيبوا والعمل جار لإخماد الحرائق في القرية البالغ عدد سكانها أربعة آلاف نسمة وتقع عند الحدود مع أوكرانيا. وقال ستاروفويت "دمرت العديد من المنازل. وهناك تقارير أيضا عن قذائف لم تنفجر".