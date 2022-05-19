واشنطن تعين سفيرة جديدة في أوكرانيا

أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في كييف الأربعاء بعدما أغلقتها لمدة ثلاثة أشهر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن "الشعب الأوكراني، وبمساعدتنا الأمنية، دافع عن أرضه في مواجهة الهجوم الروسي غير المعقول ونتيجة ذلك عاد العلم الأميركي ليرفرف مجدداً فوق السفارة". وأضاف "نقف بكل اعتزاز إلى جانب الأوكرانيين ونواصل دعمهم حكومة وشعباً في وقت يدافعون عن بلدهم ". وفي وقت متأخر من ليل الأربعاء صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على تعيين الدبلوماسية بريدجت برينك سفيرة للولايات المتّحدة في أوكرانيا. ولم يكن للولايات المتحدة سفير في أوكرانيا منذ 2019 عندما أقال الرئيس السابق دونالد ترامب السفيرة ماري يوفانوفيتش من هذا المنصب.
وفي تغريدة على تويتر قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، السناتور بوب مينينديز إنّه "فخور بقيادة المصادقة السريعة لمجلس الشيوخ" على تعيين يوفانوفيتش سفيرة في كييف، وهو منصب رشّحها إليه الرئيس جو بايدن قبل بضعة أسابيع فقط. وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كييف في 14 فبراير، قبل عشرة أيام من دخول القوات الروسية عبر الحدود لأوكرانيا.