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ضبط 375 مهاجراً غير شرعي قبل انطلاقهم إلى أوروبا
أرشيفية
19 مايو 2022 01:17

بنغازي (الاتحاد)

أحبطت الدوريات الأمنية، بمديرية أمن الخمس، على بعد نحو 135 كيلو متراً شرق العاصمة الليبية طرابلس، محاولة تهريب عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وضبط عدد 375 مهاجراً من بنجلاديش، في أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر إلى أوروبا.
وأكد بيان الأمن الليبي، أنه أثناء ضبط المهاجرين اشتبكت عناصر شرطة النجدة مع أفراد العصابة التي تقوم بعملية التهريب وتم تبادل إطلاق النار معهم، قبل أن يتم ضبطهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الموقوفين، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت وفاة 114 مهاجراً وفقدان 436 آخرين خلال محاولتهم عبور المتوسط من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية من 1 يناير حتى 30 أبريل وإعادة 4461 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الفترة نفسها.

الهجرة غير الشرعية
أوروبا
الهجرة إلى أوروبا
طرابلس
ليبيا
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