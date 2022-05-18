ليبيا.. تأجيل النطق بالحكم في قضية «سجن بوسليم» إلى 15 يونيو

بنغازي (الاتحاد)

قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس، تأجيل جلسة النطق بالحكم على مدير الاستخبارات العسكرية السابق لنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، عبدالله السنوسي، ومعاونه عبدالله منصور، في القضية التي تعرف بقضية «سجن بوسليم» إلى 15 يونيو القادم.

وتصنف قضية سجن بوسليم على أنها عملية قتل جماعية وقعت في 29 يونيو 1996 واعتبرت كأكبر انتهاك ارتكبه نظام القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1269 معتقلا، كانوا متهمين بالانتماء لجماعات إرهابية.

من جهته، حشد محامي أسر القتلى السجناء عددا من أهالي الضحايا داخل مجمع المحاكم في طرابلس أمس، في محاولة وصفها بعض المتابعين بأنها تسعى إلى الضغط على هيئة المحكمة لإدانة المتهمين في القضية، وتسريع النطق بالحكم.

وأشار المحامي فتحي تربل، إلى تواطؤ منذ بداية المحاكمة عام 2018 بحجة صعوبة جلب المتهمين.