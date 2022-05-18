«الرئاسي الليبي»: إنهاء الأزمة عبر المسار السياسي

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

شدد المجلس الرئاسي الليبي على أهمية دعم المسار السياسي للتوصل إلى حل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع، فيما قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إن حكومته ستعمل انطلاقًا من سرت، متهماً حكومة الوحدة الوطنية باستخدام خطاب الكراهية والتخوين وإرهاب الناس وتهديدهم، جاء ذلك بينما دعا مجلس الدولة باشاغا بتقديم استقالته والدبيبة بقبول التغيير.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومسؤولين ليبيين آخرين، تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، فيما يخص الإيرادات والإنفاق، والتشاور بين مؤسسات الدولة الليبية في هذا الجانب.

وتطرق المشاركون في الاجتماع بحسب بيان للمجلس الرئاسي إلى مستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ومناقشة الأوضاع المالية للدولة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة، وبحثوا دور المصارف في إنعاش النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء على الليبيين، وإطلاق ودعم المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي، وفق رؤية وطنية، لدعم القطاعين العام والخاص.

وحرص المنفي على تأكيد استمرار المجلس الرئاسي الليبي في العمل على توحيد المؤسسات كافة، وملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار للبلاد، مشددا على أهمية دعم المسار السياسي للتوصل إلى حل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع.

إلى ذلك، في كلمة مسجلة بثتها صفحة الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بعد ساعات من خروج رئيسها فتحي باشاغا من العاصمة طرابلس التي وصلها خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأول.

وقال باشاغا: «انتظرنا منذ 81 يومًا منذ اعتماد الحكومة من مجلس النواب، واتخذنا الصبر والحكمة وكان هناك ضغط كبير من أهلنا في المنطقة الغربية، وسنستمر في هدفنا بالطرق السلمية حتى ننتصر».

وهاجم باشاغا حكومة الوحدة الوطنية، التي قال إنها استخدمت «خطاب الكراهية والتخوين والسب، واستخدام الأجهزة الأمنية في إرهاب الناس وتهديدهم والقبض عليهم»، في سياق سرده ملابسات دخوله طرابلس.

في المقابل، رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ذلك واصفًا باشاغا وحكومته بـ «طيور الشر».

وقال: «إذا كانوا يريدون الكرسي فعليهم بالانتخابات، لن ننسى من اعتدى علينا».

والأربعاء الماضي 11 مايو، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عمل الحكومة المكلفة من سرت، سيكون له آثار إيجابية منها حقن دماء الليبيين.

وفي الرابع من مايو الجاري، قال باشاغا إنه يرى أن تمارس حكومته مهام عملها من سرت، وذلك في كلمة بمجمع قاعات «واقادوقو» وسط المدينة.

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس الدّولة خالد المشري، أنّه ينصح فتحي باشاغا بتقديم استقالته والدبيبة بقبول التغيير.

وأضاف المشري في تصريحات لوسائل إعلام ليبية: «علينا التوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات فقط»، وفق تعبيره.

وأضاف المشري: أن «حكومتي باشاغا والدبيبة لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات»، على حدّ قوله.

وفي سياق آخر، أعلن اتحاد القبائل الليبية، مبادرته الجديدة لحل الأزمة في البلاد واستعادة السيادة الوطنية وبناء الدولة، المتمثلة في 7 لاءات من أجل ليبيا.

وتقوم هذه المبادرة على انطلاق حملة «لا» وذلك بتوقيع أكثر من مليوني ليبي على وثيقة لسحب الشرعية من كافة الأجسام السياسية الموجودة ورفع الوصاية الأجنبية والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد و«نعم» من أجل تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتفعيل حق الليبيين في تقرير مصير بلدهم.

وشددت مبادرة اتحاد القبائل الليبية الدعوة إلى تحديد موعد رسمي ونهائي قريب للانتخابات دون إقصاء أي مترشح، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بإدارة شؤون البلاد وبحماية الجيش إلى حين إجراء الانتخابات.

كما تضمنت المبادرة الدعوة إلى مؤتمر وطني عام يضم كافة القبائل الليبية وبحضور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية ينبثق عنه إعلان إرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره واستعادة سيادة بلاده وإنهاء الوصاية والتدخل الخارجيين.