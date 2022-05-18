جروندبرج يطالب بدعم مجلس الأمن لتمديد الهدنة في اليمن

عدن (الاتحاد)

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، بدعم من مجلس الأمن الدولي لتمديد الهدنة الإنسانية المعلنة في البلاد منذ أبريل الماضي لمدة شهرين قابلة للتمديد.

وقال جروندبرج في كلمة للصحفيين عقب جلسة مشاورات مغلقة مع مجلس الأمن الدولي: «إن الهدنة لا تزال صامدة رغم التقارير عن خروقات منذ اليوم الأول».

وأكد أن «اليمن لا يحتمل العودة إلى وضع ما قبل الهدنة من تصعيد عسكري وجمود سياسي مستمرين، وأنه سيستمر في التحاور مع الأطراف لتخطي التحديات القائمة وضمان تمديد الهدنة».

وأضاف: «في الأسابيع الستة الماضية شهدنا تأثير إيجابي ملحوظ على الحياة اليومية للكثير من اليمنيين، فقبل عدة أشهر ربما ظن الكثيرين أن تحقيق هذه الخطوة هو أمر مستحيل».

وأوضح أنه على مدار الأسابيع الست الماضية «انخفض عدد الضحايا في صفوف المدنيين بشكل ملموس، وكذلك انخفضت وتيرة القتال إلى درجة كبيرة، فلم تُسجَّل أي هجمات جوية عابرة للحدود من اليمن». وتابع: «شهدت الجبهات في جميع أنحاء اليمن هدوءًا ملحوظًا، وهناك تقارير تفيد بزيادة القدرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية بما شمل مواقع على الخطوط الأمامية كان من الصعب للغاية الوصول إليها قبل الهدنة».

ولفت إلى انطلاق رحلة تجارية جوية، هي الأولى منذ 6 سنوات، من مطار صنعاء الدولي ووصلت الأردن الثلاثاء.

أمنياً، رصد الجيش اليمني أمس، ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية، 51 خرقاً للهدنة الأممية في عدد من جبهات القتال، فيما قتل جندي يمني برصاص قناص «حوثي» استهدفه بأحد المواقع جنوب مأرب.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن خروقات الحوثيين جاءت 22 خرقاً في محوري «البرح» غرب تعز و«حيس» جنوب الحديدة، و10 خروقات في جبهات محور تعز، و10 خروقات أخرى غرب حجة، و7 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، وخرقان في جبهة «البقع» بمحور صعدة.

وأوضح إعلام القوات المسلحة، أن تلك الخروقات تنوّعت بين محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة «صرواح» وإطلاق صواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيّرة على مواقع الجيش في كافة الجبهات. وذكر المركز الإعلامي، أن القوات المسلحة اليمنية رصدت تحركات نشطة ومستمرّة للميليشيات الحوثية في استحداث المواقع والتحصينات وحفر الخنادق، ونشر الطائرات المسيّرة الاستطلاعية في مختلف المواقع والجبهات.

وأحبط الجيش اليمني أمس، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في محافظة الضالع.

وأوضح مصدر ميداني أن مجاميع حوثية حاولت التسلل في منطقة «الريبي» شمال مديرية «قعطبة».

وأكد المصدر أن قوات الجيش أجبرت عناصر الميليشيات الحوثية على التراجع والفرار. واستهدفت الميليشيات الحوثية، بطائرة مسيّرة مفخخة، موقعا للجيش في قطاع «الدهنة»، شمالي المحافظة ذاتها.