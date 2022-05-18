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دعم أوروبي لمواجهة التهديد البيئي لخزان «صافر» النفطي
خزان صافر النفطي
19 مايو 2022 01:17

بروكسل (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، تقديم 3 ملايين يورو «3.1 مليون دولار» لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي الذي يشكله خزان «صافر» النفطي شمال مدينة الحديدة اليمنية في البحر الأحمر.
وذكر مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن خزان «صافر» هي ناقلة نفط عملاقة سريعة التلف ترسو قبالة سواحل اليمن وتحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.
وأضاف أن الناقلة معرضة لخطر وشيك بتسرب النفط أو الانفجار ما يتسبب في كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية محتملة في اليمن والبحر الأحمر مع آثار دائمة في جميع أنحاء المنطقة ما يمكن أن يتسبب في اضطراب كبير في التجارة البحرية العالمية التي تمر عبر باب المندب.
وأشار إلى «أن الجهود الجماعية حول الخزان تعطي سبباً للأمل في أن تتمكن أطراف الصراع من الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حلول للتحديات العديدة التي تواجه اليمن».
وأكد البيان أن «إنقاذ الخزان مثال جيد على التعاون الدولي لمنع وقوع كارثة من شأنها أن تؤثر على سبل عيش ملايين اليمنيين».

البحر الأحمر
الاتحاد الأوروبي
صافر
الحديدة
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