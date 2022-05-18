الجيش الأوكراني يسجل مكاسب على الأرض قرب خاركيف

حقق الجيش الأوكراني المزيد من المكاسب على الأرض في المنطقة المحيطة بمدينة خاركيف، حسبما أعلنت هيئة الأركان العامة عبر موقع فيسبوك. وذكر التقرير أن المقاتلين الأوكرانيين حرروا قرية ديمينتييفكا قرب الحدود الروسية، في طريق التقدم صوب شمال المدينة. وأضاف التقرير أن هناك قتال جار قرب قرية دوفهينكه 25 كيلومترا من سلوفيانسك شرقي أوكرانيا. كما تم تسجيل قتال عنيف قرب مدن ليمان وباخموت وأفديفكا وقرب سيفيرودونيتسك بمنطقة دونيتسك، حيث أفادت أنباء بأن سلاح الجو الروسي وفر الدعم الجوي للقوات البرية الروسية بما في ذلك القصف المكثف، لكنها لم أخفقت في تحقيق أي تقدم على الأرض.

المصدر: وكالات