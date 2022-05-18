أردوغان: هذه شروط تركيا لانضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو»

حض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بعرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، دول الحلف الأربعاء على "احترام" مخاوف أنقرة إزاء انضمام هذين البلدين اللذين تتهمها تركيا بتقديم ملاذ "لإرهابيين". وقال أردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان "لا نتوقع من دول الناتو سوى أن... تتفهم أولا حساسيتنا، واحترامها وأخيرا دعمها". وأضاف "لا يمكننا الموافقة" موضحاً "دعم الإرهاب وطلب الدعم منا هو أمر غير متماسك". وتابع "لم يحترم أبداً أي من حلفائنا قلقنا هذا، لا أتحدث عن دعم هنا".

المصدر: وكالات