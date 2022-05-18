الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أردوغان: هذه شروط تركيا لانضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو»
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
19 مايو 2022 00:19

حض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بعرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، دول الحلف الأربعاء على "احترام" مخاوف أنقرة إزاء انضمام هذين البلدين اللذين تتهمها تركيا بتقديم ملاذ "لإرهابيين".

وقال أردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان "لا نتوقع من دول الناتو سوى أن... تتفهم أولا حساسيتنا، واحترامها وأخيرا دعمها".

وأضاف "لا يمكننا الموافقة" موضحاً "دعم الإرهاب وطلب الدعم منا هو أمر غير متماسك".

وتابع "لم يحترم أبداً أي من حلفائنا قلقنا هذا، لا أتحدث عن دعم هنا".

 

المصدر: وكالات
تركيا
حلف الناتو
السويد
فنلندا
رجب طيب أردوغان
آخر الأخبار
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنويج
عربي ودولي
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنرويج
اليوم 11:56
أزمة الدلافين في البحر الأحمر... ما قصتها؟
دنيا
أزمة الدلافين في البحر الأحمر... ما قصتها؟
اليوم 11:52
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
دنيا
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
اليوم 11:47
«الجودو» يشارك في بطولتي جورجيا ومنغوليا
الرياضي
«الجودو» يشارك في بطولتي جورجيا ومنغوليا
اليوم 11:42
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
الرياضي
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
اليوم 11:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©