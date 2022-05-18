أميركا تحذر من قيام كوريا الشمالية بـ«حماقة» خلال جولة بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الأربعاء إن معلومات استخباراتية أمريكية أظهرت أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا أو صاروخيا أو كليهما قبل أو خلال أو بعد جولة آسيوية يقوم بها الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع وتشمل كوريا الجنوبية واليابان. وأضاف سوليفان في إفادة في البيت الأبيض «نستعد لكل الأحداث الطارئة المحتملة، بما يتضمن إمكانية حدوث مثل هذا الاستفزاز لدى وجودنا في كوريا أو اليابان». وأعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن بايدن لن يزور المنطقة الكورية منزوعة السلاح خلال جولته الآسيوية هذا الأسبوع. وقالت المتحدثة كارين جان-بيير في إفادة للصحفيين إن مثل تلك الزيارة لم تعد ضمن الخطة. وكان بايدن يبحث، حتى وقت قريب الأسبوع الماضي، زيارة المنطقة الكورية منزوعة السلاح. ويقوم الرئيس الأميركي بالجولة الآسيوية بين 20 و24 مايو الجاري.

المصدر: وكالات