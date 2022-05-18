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البيت الأبيض: هذا العقار يجنب الوفاة بـ«كورونا»
أرشيفية
19 مايو 2022 00:07

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الأربعاء أن عقار شركة فايزر المضاد لكوفيد-19 «باكسلوفيد» يساعد في تفادي دخول المستشفيات وتجنيب الوفيات وسط الطفرة الحالية من الإصابات بالوباء في الولايات المتحدة. وارتفع الطلب للحصول على العلاج المضاد مع زيادة بمقدار أربعة أضعاف خلال الشهر الماضي وباتت نحو 20 ألف وصفة طبية لأخذه تعطى يوميًا، حسبما قال أشيش جا، منسق البيت الأبيض للاستجابة لتفشي كوفيد-19، في مؤتمر صحافي. وقال «أظنّ أن هذا سبب مهم جدًا يفسّر عدم ملاحظة ارتفاع كبير بالوفيات رغم الارتفاع الكبير في الإصابات (...) عند النظر إلى أقسام العناية الفائقة، نرى مستوى مرضى يدخلون هذه الوحدات منخفض أكثر بكثير من المتوقع». و«باكسلوفيد»، وهو مزيج من عقارين يتم تناوله بالفم طيلة خمسة أيام، أدّى خلال تجارب سريرية إلى خفض نسبة الأشخاص الذين تستدعي حالاتهم نقلهم إلى المستشفى والوفيات ضمن الفئات الأكثر عرضة لتطوير أشكال خطيرة من المرض، بنسبة 90% تقريبًا. ودعا أشيش جا الكونغرس إلى تخصيص مبلغ 22,5 مليار دولار سريعًا لكي تؤمن الحكومة الدفعة المقبلة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي قد تكون مضادة لعدة متحورات من الفيروس.

المصدر: وكالات
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