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قصة حياة رئيس أوكرانيا في كتاب مصور جديد
فولوديمير زيلينسكي
18 مايو 2022 23:20

تحظى قصة حياة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي تحول فيها من ممثل كوميدي إلى زعيم في زمن الحرب بمعالجة روائية مصورة في أحدث سيرة ذاتية لشركة تايدال ويف كوميكس عنوانها "القوة السياسية: فولوديمير زيلينسكي".

يروي، الكتاب الذي جاء في 22 صفحة والمقرر طرحه يوم الجمعة، كيفية وصول زيلينسكي، الذي لعب دور رئيس خيالي في برنامج تلفزيوني، إلى السلطة عام 2019 واعداً بإنهاء الحرب مع الانفصاليين المدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا.

ولم تكن لديه خبرة سياسية عندما تولى منصبه كسادس رئيس للبلاد. وتساءل الكاتب مايكل فريزل قائلاً "من هو؟ ما الذي يجعله مميزاً؟ لماذا هو الزعيم المناسب لأوكرانيا في هذه اللحظة؟ هذه هي الأشياء التي كنت أشعر بفضول حيالها عندما بدأت البحث".

كما رسم الفنان بابلو مارتينينا السير الذاتية لديفيد بيكام ونلسون مانديلا ودونالد ترامب. وقال الناشر المقيم في الولايات المتحدة، دارين ديفيز، في بيان "هذا الكتاب يعني الكثير بالنسبة لي بسبب إرثي الأوكراني".

وأضاف "كل أجدادي مهاجرون من أوكرانيا. أردت استخدام هذه الوسيلة ليس فقط لسرد قصة، ولكن بطريقة ما للتبرع للقضية في الوقت نفسه". وسيتم التبرع بجزء من عائدات البيع للجنة الدولية للصليب الأحمر.

المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
روسيا وأوكرانيا
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