فنلندا ترغب في انضمامها لـ«الناتو» «بأسرع وقت ممكن»

ترغب فنلندا والسويد في مصادقة حلف شمال الأطلسي على انضمامهما إلى صفوفه في «أسرع وقت ممكن»، على ما ذكرت رئيسة الوزراء الفنلندية الأربعاء في روما، دون أن تأتي على ذكر تركيا التي تهدد بعرقلة طلب العضوية. وقالت سانا ماران بعد اجتماعها مع نظيرها الإيطالي ماريو دراغي إن «بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى تسوية» ولكننا «نريد التأكد من مصادقة كل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي على ترشيحنا في أسرع وقت ممكن». وأضافت: «أن أفضل ضمان لأمن فنلندا والسويد هو المصادقة بأسرع وقت ممكن». وأشار دراغي، من جانبه، إلى أن إيطاليا، العضو في الحلف الأطلسي، «ستدعم فنلندا والسويد خلال هذه الفترة الانتقالية». وأوضح: «نريد تسريع الإجراءات الداخلية لجعل العضوية فعالة في أسرع وقت ممكن». وقدمت فنلندا والسويد الأربعاء رسمياً طلبي انضمامها لحلف شمال الأطلسي، لكن تركيا التي تعد موافقتها ضرورية، مثل الدول الأعضاء الثلاثين في الحلف، ترفض في الوقت الحالي منح عضوية حلف الأطلسي لهذين البلدين.

المصدر: وكالات