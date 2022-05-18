الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
فنلندا ترغب في انضمامها لـ«الناتو» «بأسرع وقت ممكن»
رئيسة الوزراء الفنلندية
18 مايو 2022 23:17

ترغب فنلندا والسويد في مصادقة حلف شمال الأطلسي على انضمامهما إلى صفوفه في «أسرع وقت ممكن»، على ما ذكرت رئيسة الوزراء الفنلندية الأربعاء في روما، دون أن تأتي على ذكر تركيا التي تهدد بعرقلة طلب العضوية.

وقالت سانا ماران بعد اجتماعها مع نظيرها الإيطالي ماريو دراغي إن «بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى تسوية» ولكننا «نريد التأكد من مصادقة كل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي على ترشيحنا في أسرع وقت ممكن».

وأضافت: «أن أفضل ضمان لأمن فنلندا والسويد هو المصادقة بأسرع وقت ممكن».

وأشار دراغي، من جانبه، إلى أن إيطاليا، العضو في الحلف الأطلسي، «ستدعم فنلندا والسويد خلال هذه الفترة الانتقالية».

وأوضح: «نريد تسريع الإجراءات الداخلية لجعل العضوية فعالة في أسرع وقت ممكن».

وقدمت فنلندا والسويد الأربعاء رسمياً طلبي انضمامها لحلف شمال الأطلسي، لكن تركيا التي تعد موافقتها ضرورية، مثل الدول الأعضاء الثلاثين في الحلف، ترفض في الوقت الحالي منح عضوية حلف الأطلسي لهذين البلدين.

 

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
السويد
فنلندا
آخر الأخبار
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنويج
عربي ودولي
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنرويج
اليوم 11:56
أزمة الدلافين في البحر الأحمر... ما قصتها؟
دنيا
أزمة الدلافين في البحر الأحمر... ما قصتها؟
اليوم 11:52
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
دنيا
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
اليوم 11:47
«الجودو» يشارك في بطولتي جورجيا ومنغوليا
الرياضي
«الجودو» يشارك في بطولتي جورجيا ومنغوليا
اليوم 11:42
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
الرياضي
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
اليوم 11:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©