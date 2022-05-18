المجتمع الدولي يكثّف جهوده لمواجهة أزمة الغذاء

أعلن البنك الدولي الأربعاء أنه سيخصص 12 مليار دولار على مدى الأشهر الـ15 المقبلة لمشاريع جديدة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية، وبالتالي المشاركة في الجهود الدولية التي يفترض أن تكثّف خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقررة الأربعاء والخميس. وحتى قبل الحرب في أوكرانيا، تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العالم بسبب الصراعات والأزمات المناخية والاقتصادية. ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا ازدادت حدة الأزمة، إذ يمثّل البلدان وحدهما 30 % من تجارة القمح العالمية. ويسعى المجتمع الدولي الآن لإيجاد حلول فورية. وأوضحت المؤسسة في بيان أن الجزء الأكبر من هذه الموارد سيذهب إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ووسط آسيا وجنوبها. وأضافت أن من شأن المساعدات أن تدعم الزراعة في تلك البلدان «والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية» ودعم مشاريع إمداد بالمياه والري. وأشار البنك الدولي إلى أن هناك أيضا 18,7 مليار دولار غير مستخدمة يمكن تخصيصها كذلك لمشاريع مرتبطة مباشرة بمشكلات غذائية ومشكلات الأمن الغذائي. وتابع أنه «في المجموع، يمثل هذا أكثر من 30 مليار دولار للبدء في مكافحة انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الـ15 المقبلة». ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قوله: «لارتفاع أسعار المواد الغذائية آثار مدمرة على الفئات الأفقر والأضعف». وتابع: «بهدف إعلام الأسواق وتحقيق الاستقرار فيها، من الضروري أن تصرّح الدول بإعلانات واضحة بشأن الزيادات المستقبلية في الإنتاج ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا». وأوصى مالباس بأن تبذل البلدان «جهودا متضافرة» ليس فقط من أجل زيادة إمدادات الطاقة والأسمدة ومساعدة المزارعين على تكثيف الزراعة وزيادة إنتاج المحاصيل بل أيضا «من أجل التخلص من السياسات التي تمنع الصادرات والواردات (...) أو تشجع التخزين غير الضروري». وستكون مسألة الأمن الغذائي أيضا حاضرة في مناقشات اجتماعات الأمم المتحدة يومي الأربعاء والخميس في نيويورك.

المصدر: وكالات