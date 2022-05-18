لأول مرة.. روسيا تعترف: ارتكبنا أخطاء في أوكرانيا

اعترفت روسيا بأنها تواجه صعوبات وأنها ارتكبت أخطاء في العملية العسكرية في أوكرانيا، لكنها أعلنت اليوم الأربعاء أنها ستواصل القتال. وقال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، رشيد نورجالييف اليوم الأربعاء: «رغم الصعوبات، ستستمر العملية العسكرية الخاصة حتى النهاية». وأكد أن العملية العسكرية الخاصة -وهو الاسم الذي تطلقه روسيا على هجومها على أوكرانياـ ستستمر رغم إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. وأضاف أنه سيتم تحقيق الأهداف الروسية التي تشمل ما وصفه نورجالييف بـ«نزع السلاح واجتثاث النازية (من أوكرانيا) وحماية جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين».

المصدر: وكالات