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«الأعلى للأزهر» يهنئ محمد بن زايد ويشيد بحكمته
«الأعلى للأزهر» يهنئ محمد بن زايد ويشيد بحكمته
18 مايو 2022 21:26
هنأ المجلس الأعلى للأزهر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالثقة الكريمة من المجلس الأعلى للاتحاد ومن الشعب الإماراتي في انتخاب سموه رئيسا للدولة.
ونوه المجلس الأعلى للأزهر بحب سموه لمصر وللأزهر الشريف وحكمته في اتخاذ القرارات وإدارة شؤون السياسة والحكم لبلده داخليا وخارجيا.
وأعرب المجلس عن خالص دعائه أن يديم الله تعالى على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" نعمة التوفيق وأن يمده بعونه ومدده وأن يجري الخير على يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وأعرب المجلس الأعلى للأزهر عن خالص عزائه ومواساته لشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله".
واستذكر المجلس الأعلى للأزهر بكل الامتنان والتقدير ما قدمه الفقيد الراحل لبلده ولأمته وللإنسانية كلها من إنجازات وعطاء.
محمد بن زايد رئيساً للدولة
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المصدر: وام
الأزهر الشريف
الإمارات
محمد بن زايد
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