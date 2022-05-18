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واشنطن: إغلاقات الصين تهدد سلاسل الإمداد العالمية
من الصين
18 مايو 2022 21:21

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين يبدو أنها تعطل تدفق البضائع وتعرقل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يشكل مصدرا للقلق.

وأبلغت يلين الصحفيين، قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الغنية السبع الكبرى في بون بألمانيا، بأن الصين يبدو أيضا أنها تعاني تباطؤا في النمو.

ومن ناحية أخرى، قالت يلين إنه يبدو أن بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الواردات تسببت في إلحاق المزيد من الضرر بالمستهلكين الأميركيين، مضيفة أن إدارة بايدن تجري مناقشات حول خفض بعض تلك الرسوم لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.

المصدر: وكالات
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