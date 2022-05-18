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مجلس الأمن يقف دقيقة حداد على وفاة الشيخ خليفة
مجلس الأمن يقف دقيقة حداد على وفاة الشيخ خليفة
18 مايو 2022 20:28

الاتحاد ـ أبوظبي

وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، دقيقة صمت حداداً على وفاة فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان«طيب الله ثراه».

وكانت وزارة شؤون الرئاسة نعت إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، يوم الجمعة 13 مايو، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعلنت الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» مدة 40 يوماً. 

 

 

خليفة بن زايد في ذمة الله
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