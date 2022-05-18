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خبراء: هذا العام يشهد «معدلات مفزعة» بشأن تغير «المناخ»
تعبيرية
18 مايو 2022 20:12

ذكر الخبراء أنه من المتوقع أن يشهد عام 2022 «معدلات قياسية جديدة مفزعة» لمناسيب البحار وحرارة المحيط وتركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أفاد «تقرير حالة المناخ العالمي» السنوي الصادر عن منظمة الأرصاد الجوية العالمية التابعة للأمم المتحدة، بأن المحيطات أصبحت أكثر حامضية، حيث إن ثاني أكسيد الكربون تحلل في مياه البحر مهدداً الحياة البحرية.

وحذر التقرير أيضاً من أن حالة الطقس تسببت في صدمات غذائية ومائية، ونزوح ملايين الأشخاص وتسببت في خسارة مليارات الدولارات في 2021، فيما وصلت درجات الحرارة العالمية إلى 1ر1 درجة مئوية فوق ما كانت عليه في القرن التاسع عشر.

وكان العام الماضي بين الأعوام السبعة المسجلة الأكثر دفئاً، وأقل من سنوات أخرى قريبة بسبب التأثيرات الباردة لظاهرة النينيا المناخية، ولكن الأعوام التي حلت منذ 2015 كانت السنوات السبع المسجلة الأكثر حرارة. وقال أمين عام منظمة الأرصاد الجوية العالمية بيتيري تالاس إنها «مسألة وقت» قبل أن يشهد العالم عاماً آخر هو الأكثر حرارة على الإطلاق متخطياً عام 2016.

المصدر: وكالات
البحار
المناخ
الأمم المتحدة
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