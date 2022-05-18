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روسيا تغلق مكتب إذاعة كندا في موسكو
روسيا تغلق مكتب إذاعة كندا في موسكو
18 مايو 2022 19:40

 قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، إن موسكو، ورداً على الإجراءات الكندية، قامت بإغلاق مكتب شركة(سي بي سي) الكندية للبث الإذاعي في موسكو وإلغاء اعتمادات الصحفيين الكنديين.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم عن المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها: "حذرنا مراراً من هذا الأمر.
قلنا إن الإجراءات التقييدية الأحادية التي تنتهك مبادئ حرية التعبير وتعيق العمل الطبيعي للإعلام الروسي لن تمر من دون رد. ويجب أن يكون واضحاً للجميع أن رد فعلنا حتمي وينطبق على كل حالة مماثلة".
وأضافت زاخاروفا: "في هذا الصدد، تم اتخاذ قرار بشأن استحداث تدابير انتقامية فيما يتعلق بإجراءات كندا، وهي إغلاق المكتب التابع لشركة البث التلفزيوني والإذاعي الكندية الحكومية (سي بي سي) في موسكو، وأيضا إلغاء الاعتمادات والتأشيرات الروسية لصحفييها".

 

المصدر: د ب أ
روسيا
كندا
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