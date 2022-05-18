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روسيا تعلن عن إدخال سلاح ليزر جديد إلى القوات المسلحة
روسيا تعلن عن إدخال سلاح ليزر جديد إلى القوات المسلحة
18 مايو 2022 19:13

 ذكرت روسيا أنها على وشك إدخال ليزر عالي الطاقة لإسقاط الطائرات المسيرة والطائرات الخفيفة، وهي أداة محتملة في محاولتها لغزو أوكرانيا.   

 وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف في مؤتمر بالقرب من موسكو، اليوم الأربعاء، "علماء الفيزياء في بلادنا طوروا أنظمة ليزر أكثر قوة، ما يسمح بحرق أهداف مختلفة، كما أنهم يشيدونها لتكون جاهزة للإنتاج بكميات كبيرة"، بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.وبحسب بوريسوف، يبلغ مدى سلاح الليزر الجديد خمسة كيلومترات.
وبحسب التقرير، تمت تجربة المنظومة الجديدة، أمس الثلاثاء، وتردد أنها حرقت طائرة مسيرة خلال خمس ثوان. وقال بوريسوف إنه جار الآن إلحاقها ببطء بالقوات المسلحة. وأضاف "تستخدم النماذج الأولية بالفعل".
ولم يتسن التحقق من المعلومات. ولم يتم عرض صور أيضاً.
وسوف يحل الليزر محل الصواريخ الدفاعية الجوية الأعلى ثمناً لشرائها.
وتعلن روسيا عن إسقاط طائرات مسيرة بالصواريخ يومياً تقريباً في حربها ضد أوكرانيا.

 

المصدر: د ب أ
روسيا
الجيش الروسي
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