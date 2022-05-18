هيئة الأدوية الأوروبية تعيد النظر في الموافقة على لقاح «فالنيفا» المضاد لكورونا

تعيد هيئة الأدوية الأوروبية النظر في الموافقة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي أنتجته شركة الأدوية الفرنسية «فالنيفا» لسوق الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الهيئة في امستردام، اليوم الأربعاء، أن الشركة قدمت طلبا متوازيا. ولم يعرف الموعد الذي من المتوقع فيه اتخاذ قرار.

ويعيد خبراء من الهيئة النظر في جميع البيانات من الدراسات والتجارب حول اللقاح، واسمه الرسمي هو «في.إل.إيه2001» منذ ديسمبر الماضي.

وإذا أعطى خبراء من الهيئة الضوء الأخضر، مازال يتعين على المفوضية الأوروبية منح موافقتها، لكن هذا يعتبر إجراءً شكلياً.