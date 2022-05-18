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انطلاق أول محاكمة بشأن «جرائم حرب» في أوكرانيا
من أوكرانيا
18 مايو 2022 17:44

انعقدت محكمة محلية في كييف اليوم الأربعاء لبدء جلسات الاستماع في أول محاكمة لجرائم حرب ضد جندي روسي شارك في الجوم الروسي على أوكراني الذي بدأ في 24 فبراير، وهي قضية لها قيمة رمزية كبيرة لأوكرانيا.
ووجهت لقائد دبابة روسية، يدعى فاديم شيشيمارين ويبلغ من العمر 21 عاما ومحتجز في أوكرانيا، تهمة قتل مدني يبلغ من العمر 62 عاما في قرية تشوباخيفكا شمال شرق أوكرانيا في 28 فبراير. وأقر للمحكمة بذنبه.
إذا أدين شيشيمارين فإنه يواجه عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.
واتهمت حكومة كييف روسيا بارتكاب فظائع وأعمال وحشية ضد المدنيين خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا وقالت إنها رصدت أكثر من عشرة آلاف جريمة حرب محتملة.
ونفت روسيا استهداف المدنيين أو التورط في جرائم حرب واتهمت كييف بتدبيرها لتشويه سمعة قواتها.

المصدر: وكالات
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