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روسيا تعلن طرد 34 دبلوماسياً فرنسياً
روسيا تعلن طرد 34 دبلوماسياً فرنسياً
18 مايو 2022 15:21

أعلنت موسكو، الأربعاء، طرد 34 «موظفاً في البعثات الدبلوماسية الفرنسية» رداً على خطوة مماثلة شملت طرد دبلوماسيين روس من فرنسا، في إطار تحرك أوروبي مشترك بمواجهة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن «34 موظفاً في البعثات الدبلوماسية الفرنسية في روسيا اعتبروا أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، مضيفة أن أمامهم أسبوعين لمغادرة البلاد.

وفي نفس السياق، نددت باريس "بشدة" اليوم الأربعاء بطرد موسكو 34 دبلوماسيا فرنسيا معتبرة أن القرار لا يستند "إلى أي أساس شرعي".
وقالت وزارة الخارجية في بيان "يقدم الجانب الروسي هذا القرار على أنه رد على قرارات فرنسا" المتخذة في أبريل عندما طرد "عشرات من العملاء الروس" الذين يشتبه في أنهم جواسيس.

وأضافت "عمل الدبلوماسيين والموظفين في سفارتنا في روسيا يندرج بخلاف ذلك، بالكامل في إطار اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية".

 

المصدر: آ ف ب
روسيا
فرنسا
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