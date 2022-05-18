أوكرانيا تحصل على قرض من بنك التنمية الألماني بقيمة 150 مليون يورو

تلقت أوكرانيا قرضاً جديداً من بنك التنمية الحكومي «كيف إف دابليو» بقيمة 150 مليون يورو.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال بعد اجتماع حكومي، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر استخدام الأموال في دعم المواطنين وإعادة بناء البنية التحتية.

وكانت أوكرانيا تلقت من قبل أيضا 150 مليون يورو من بنك التنمية الألماني في أوائل أبريل باعتبارها الشريحة الأخيرة من قرض مقدم من الحكومة الألمانية منذ عام 2015 يبلغ إجماليه 500 مليون يورو.

وقال شميهال إن القرض الجديد مدته 15 عاما، ولن يبدأ السداد إلا بعد 5 سنوات، مضيفاً أن أوكرانيا تلقت إجمالاً دعماً مالياً يزيد على خمسة مليارات دولار، منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي.