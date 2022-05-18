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فرار أكثر من نصف مليون هندي من فيضانات شمال البلاد
فرار أكثر من نصف مليون هندي من فيضانات شمال البلاد
18 مايو 2022 13:29

قالت السلطات اليوم الأربعاء إن أكثر من نصف مليون شخص فروا من منازلهم في ولاية آسام في شمال شرق الهند هربا من فيضانات عارمة نتجت عن أمطار غزيرة وأسفرت عن غرق سبعة أشخاص. وحذرت السلطات من أن الوضع قد يزداد سوءا.

وفاض نهر براهمابوترا، أحد أكبر الأنهار في العالم والذي يمتد إلى بنجلادش المجاورة، على ضفتيه على مدى الأيام الثلاثة الماضية في آسام مما أغرق أكثر من 1500 قرية.

وغمرت الأمطار الغزيرة أغلب أرجاء الولاية واستمرت اليوم الأربعاء مع توقع استمرارها خلال اليومين المقبلين.
وقال بيجوش هازاريكا وزير الموارد المائية بولاية آسام لرويترز "أكثر من 500 ألف شخص تضرروا وحالة الفيضانات تزداد خطورة كل ساعة" وأضاف أن سبعة أشخاص غرقوا في ظروف مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

المصدر: وكالات
الهند
فيضانات
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