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نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي تعزيز العلاقات
نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي تعزيز العلاقات
18 مايو 2022 08:19

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في العاصمة الأميركية واشنطن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية - الأميركية التاريخية الراسخة وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومن الجانب الأميركي المنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجلس الأمن القومي الأميركي السيد بريت ماكغورك.

وقد وصل سمو نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية سيلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الأميركيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
مستشار الأمن القومي
السعودية
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