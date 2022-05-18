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موسكو وكييف تعلقان مفاوضات السلام
أفراد من القوات الموالية لروسيا فوق عربات مدرعة خلال الصراع بين أوكرانيا وروسيا خارج دونيتسك بأوكرانيا
18 مايو 2022 07:48

علقت أوكرانيا وروسيا مفاوضات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في الوقت الراهن. وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك عبر التليفزيون الرسمي لبلاده إنه لا يمكن تحقيق تقدم في المحادثات إذا لم تعترف روسيا بالوضع على الأرض. 

وكانت روسيا قد أوكرانيا يوم 24 فبراير، قائلة إنها تسعى إلى "القضاء على النازية" في أوكرانيا. 

وقال بودولياك: "إنهم يعيشون حتى اليوم في عالم يفترض أن به نازية أوكرانية"، مضيفا أنه لا توجد سوى "نازية روسية". 

وأكد أنه لا يمكن مناقشة وقف إطلاق النار إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الروسية، مع التحرير الكامل لكل الأراضي "المحتلة".

وكانت روسيا أكدت في وقت سابق الثلاثاء انتهاء المحادثات. وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو للصحفيين: "لا، المفاوضات ليست مستمرة. فأوكرانيا انسحبت عمليا من العملية التفاوضية". وأكد أنه لا توجد مفاوضات حاليا "بأي شكل من الأشكال" مع كييف.

وتحدث المستشار الألماني أولاف شولتس عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء.

وقال شتيفن هيبستريت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن شولتس وزيلينسكي اتفقا "على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي تفاوضي بين أوكرانيا وروسيا" 
لإنهاء الصراع. 

واتفق الزعيمان على أنه يتعين على روسيا أن تنهي فورا عملياتها القتالية وأن تسحب قواتها من أوكرانيا. 

ووصف زيلينسكي مكالمته الهاتفية مع شولتس بأنها "مثمرة للغاية"، مع وجود دعم عسكري لأوكرانيا من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها، حسبما قال في خطابه اليومي عبر الفيديو مساء الثلاثاء. 

المصدر: وكالات
روسيا
محادثات سلام
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كييف
موسكو
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