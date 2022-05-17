مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لـ «الاتحاد»: دعم أممي واسع لبناء توافق وحل الأزمة في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكدت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، أن الأمم المتحدة على استعداد لمواصلة المساعي لبناء التوافق ومعالجة الخلافات في العملية السياسية، وتقديم كل الدعم الفني اللازم والخبرات الدولية للتوصل لإطار دستوري سليم يمكن من إجراء انتخابات وطنية شاملة برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، مشيرةً إلى أن قرار إجراء الانتخابات هو بيد الليبيين أنفسهم.

دعم إجراء الانتخابات

وأوضحت وليامز في حوار خاص مع صحيفة «الاتحاد» أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي ومطالبه المتكررة في إجراء انتخابات دون أي تأخير، مع ضمان قبول كافة الأطراف بنتائج الانتخابات وأن تكون الانتخابات جزءاً من الحل وأن تسهم بشكل حقيقي وفاعل في إنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها أكثر مما ينبغي.

العسكرية المشتركة

وأشارت وليامز إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» قدمت نموذجاً متميزاً في عملها الفني بمهنية عالية وبحس وطني كبير، وحققت إنجازات كبيرة لا يمكن لأحد إنكارها بدءاً من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مروراً بتدابير بناء الثقة وفتح المطارات والطريق الساحلي وغيرها وثم الاتفاق على خطة العمل الخاصة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وشددت على أهمية إبقاء اللجنة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية والصراعات التي قد تنسف ما تم تحقيقه من مكتسبات، وذلك بصعوبة وجهد كبيرين، داعية كافة الأطراف المعنية إلى أن يحرصوا كل الحرص على إبقاء عمل اللجنة بعيداً عن الاستقطاب السياسي وتقديم الدعم المادي والفني والتسهيلات اللازمة لاستكمال مهمتها بحسب اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل الخاصة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

المرتزقة والمقاتلون الأجانب

وبسؤالها عمن يملك قرار إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، لفتت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز إلى وجود خطة عمل وقعت عليها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في أكتوبر 2021 في جنيف تتطرق لمسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وذلك من خلال عملية مرتبة وبإشراك الدول المعنية خاصة الدول التي جاء منها المرتزقة بحيث تكون عملية سلسة وآمنة وألا تأتي بنتائج عكسية، موضحة أن اللجنة أجرت سلسلة من الاجتماعات في عدة عواصم شارك فيها ممثلون عن الدول المعنية تصب في هذا الاتجاه.

وأشارت المستشارة الأممية إلى أنه لا يمكن تجاهل أثر الأزمة السياسية الحالية على عمل اللجنة العسكرية المشتركة وجهودها في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وقالت وليامز: «كل الليبيين بلا استثناء متفقون على إخراج المرتزقة من البلاد واستعادة السيادة الكاملة».

وقف تصدير النفط

وعن تداعيات وقف تصدير النفط، قالت وليامز: «بلا شك هناك آثار سلبية لوقف تصدير النفط وتتمثل بالخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات معقدة وتخلف تنموي مزمن، بالإضافة إلى الحرمان والتهميش الذي تعاني منه مناطق عدة في البلاد، كما هو الحال في الجنوب الليبي».

وأكدت المستشارة الأممية ضرورة عدم تسييس النفط واستخدامه كأداة من أدوات الصراع خصوصاً وهو يمثل قوت الليبيين ومصدر عيشهم الوحيد وعلى كافة الأطراف الامتناع التام وعلى الفور من ممارسة المزيد من التضييق على الليبيين في معيشتهم.

الإطار الدستوري

وبشأن توقعاتها حول إمكانية حدوث توافق بين مجلسي النواب والدولة حول الإطار الدستوري، قالت وليامز: «الأمر متروك لصدق النيات، فإن كان هناك إرادة حقيقية وصادقة يمكن أن يحدث كل شيء، على أعضاء لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة أن يتحملوا المسؤولية التاريخية الملقاة على عواتقهم وأن يحترموا إرادة الشعب الليبي ورغبة الملايين من السكان في انتخاب من يمثلهم في أقرب وقت ممكن، لا يوجد هناك متسع من الوقت لمزيد من تضييع الفرصة تلو الأخرى، فالشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة واستمرار المراحل الانتقالية إلى ما لا نهاية».

وبسؤالها عن الخيارات التي يمكن أن تلجأ لها الأمم المتحدة في حال فشل البرلمان ومجلس الدولة في وضع «القاعدة الدستورية»، أجابت قائلة: «دعونا لا نستبق الأحداث ولا نضع العربة قبل الحصان»، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة المشتركة ومن خلفهم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لديهم فرصة تاريخية جديدة في تعزيز التوافق الذي حدث مطلع هذا العام بين المجلسين.

وأضافت وليامز: «عليهم أن يكونوا عند مستوى المسؤولية وهي دعوة لأعضاء اللجنة وللمجلسين، وأن يحرصوا على التقارب وتقديم التنازلات اللازمة ليس من أجل أي جهة أو فرد، ولكن من أجل الشعب الليبي الذي يستحق حياة أفضل وأكثر أمناً واستقراراً ويأمل أن يتمكن من ممارسة حقوقه الديمقراطية في انتخاب من يمثله ومن يحكمه».