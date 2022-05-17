البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية

القاهرة (الاتحاد)



دعا البرلمان العربي أمس، الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا حفاظاً على الأرواح ومقدرات الشعب الليبي.

وأعرب البرلمان العربي في بيان عن القلق البالغ إزاء التطورات التي شهدتها طرابلس.

وأكد البرلمان دعمه الكامل لكل ما من شأنه أن يساهم في عودة الاستقرار إلى الدولة الليبية وعودة لغة الحوار إلى ساحتها وبين أطرافها المختلفة وصولاً إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وحذر من خطورة ترك الدولة الليبية فريسة لموجات من العنف بين الأطراف المتصارعة بما من شأنه أخذ الدولة نحو منحى خطير يقضي على الجهود المبذولة لعودة الاستقرار والأمن إليها.

وشدد البرلمان العربي على أهمية اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلس النواب والدولة الليبية التي تستضيفها مصر وبرعاية الأمم المتحدة للدفع قدما نحو تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم.

وأشار البرلمان العربي إلى أن ليبيا تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها تتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً والاتفاق على آليات محددة وطي صفحات الخلافات إضافة إلى وقف التدخلات الخارجية تمهيداً لعودة ليبيا إلى مكانتها ودورها الفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي.