«الجامعة» تطالب الأطراف الليبية بعدم تأجيج الصراع وتغليب لغة الحوار

القاهرة (الاتحاد)

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، وتجنيب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وناشد أبو الغيط في بيان أمس، جميع الأطراف الليبية ضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مجددًا، وتغليب لغة الحوار وصولاً إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة، كونها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها، ولتجديد شرعية المؤسسات بالشكل الذي يضمن وضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.

وأشار إلى أهمية اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والدولة، التي انطلقت جولتها الثانية قبل يومين برعاية أممية وباستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية، مؤكدًا دعم جامعة الدول العربية لكل جهد مُخلص يسعى لجمع الليبيين على طاولة حوار واحدة، ويُقَرّب وجهات نظرهم في هذا المسار وكافة مسارات التفاوض الأخرى.