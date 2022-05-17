خسارة مدوية لـ «حزب الله» وحلفائه بالانتخابات البرلمانية

عواصم (الاتحاد، وكالات)

خسرت ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وحلفاؤها الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وفق النتائج النهائية للانتخابات التي أعلن وزير الداخلية بسام المولوي دفعتها الأخيرة، أمس، في تطور يعكس الغضب الشعبي من النخبة الحاكمة في لبنان. وحازت الميليشيا الإرهابية والأحزاب المتحالفة معها على 62 مقعداً من أصل 128 في البرلمان في الانتخابات التي أُجريت الأحد الماضي، في تراجع عن الأغلبية التي حققتها في 2018 عندما حصلت على 71 مقعداً.

وفي أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان وانفجار مرفأ بيروت في عام 2020، حصد سياسيون إصلاحيون جدد 12 مقعداً، وهو ما يمثل تطوراً كبيراً مفاجئاً في نظام لطالما هيمنت عليه جماعات بعينها.

وحقق معارضو «حزب الله» مكاسب، بما في ذلك حزب القوات اللبنانية، الذي قال إنه تجاوز «التيار الوطني الحر» المتحالف مع «حزب الله» كأكبر حزب مسيحي منفرد في لبنان.

وتركت النتائج البرلمان منقسماً إلى عدة معسكرات، لا يتمتع أي منها بأغلبية مطلقة، مما يزيد من احتمالات الشلل السياسي والتوتر الذي قد يؤخر الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي.

وأفرزت الانتخابات النيابية توزع مقاعد البرلمان الـ 128 على قوى تقليدية وأخرى جديدة من قوى تغيير ومعارضة ومستقلين.

وتكشف خريطة البرلمان الجديد عن توزع أعداد النواب الجدد بين هذه القوى بشكل أولي، حيث تبقى خاضعة لتشكيل الكتل الذي سيحصل في الأيام المقبلة، إذ يمكن أن تنضم شخصيات مستقلة إلى كتل الأحزاب التقليدية أو قد تنتظم القوى المعارضة في كتل تجمعها مع التغييريين والمجتمع المدني.

وأظهرت النتائج حصول الثنائي الشيعي «حزب الله» و«أمل» على 28 نائباً و«التيار الوطني الحر» 17 نائباً و«القوات اللبنانية» مع «كتلة الجمهورية القوية» 20 نائباً والحزب «التقدمي الاشتراكي» مع كتلة اللقاء الديمقراطي 9 نواب و«الكتائب» 4 نواب و«المردة» نائبين و«الطاشناق» ثلاثة نواب و«الوطنيين الأحرار نائب واحد و«حزب الاتحاد» نائب واحد و«الجماعة الإسلامية» نائب واحد و«جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» نائبين.

أما ما يسمى بـ«قوى التغيير»، فيقدر عدد نوابهم بـ 14 نائباً فيما يشكل المستقلون مع المعارضين على اختلاف توجهاتهم والذي قد ينضوي أحدهم إلى كتلة من الكتل المشار إليها أعلاه 26 نائباً.

ومن بين النتائج المدوية العديدة خسارة السياسي الدرزي المتحالف مع «حزب الله» طلال أرسلان، ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي.

وأظهرت النتائج النهائية أن من بين حلفاء «حزب الله» البارزين الآخرين الذين خسروا مقاعد فيصل كرامي.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في بيان أولي أمس: إن «الانتخابات طغت عليها ممارسات واسعة النطاق لشراء الأصوات والمحسوبية والفساد».

بدورها، دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أمس، القادة السياسيين في البلاد إلى تشكيل سريع لحكومة ذات منحى إصلاحي بعد انتخاب برلمان جديد. وقالت فرونتسكا في بيان، إن دور المجلس النيابي الجديد مهم في العمل مع الحكومة لإعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات وتعافي لبنان من خلال اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي واعتماد القوانين اللازمة لتسريع عملية الإصلاح.

ورحبت بالدور الذي لعبه مراقبو الاتحاد الأوروبي ومراقبون دوليون ومحليون في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها أخذت علما بإصدار بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان بيانها الأولي.

إلى ذلك، أثار إحراق «قبضة الثورة» وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ضجة كبيرة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في لبنان، مقاطع فيديو وصوراً لإحراق القبضة، التي سبق أن أحرقت ودمرت في أكثر من مرة منذ احتجاجات 2019.

وعلق أحد الحسابات قائلاً: «أحرق الحاقد قبضة الثورة في الساحة الخارجية، لكن نواب الثورة أصبحوا في الداخل، صورة معبرة جدا عنوانها: لا صوت يعلو فوق صوت الديمقراطية»، فيما قال حساب آخر: «إحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء في هذه الأثناء، نتائج انتخابات لبنان 2022 أفقدت شبيحة السلطة صوابهم، «هالعمل التافه والجبان لا بقدم ولا بأخر»، تم الخرق بتغييرين غير تابعين لسلطة فساد عمرها أكثر من 30 سنة».

«الجامعة» تدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز صمود لبنان الاقتصادي

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، المجتمع الدولي إلى الوقوف بجوار لبنان، وتعزيز صموده الاقتصادي في هذه المرحلة.

وهنأ أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية الشعب اللبناني على إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو الجاري، متمنياً أن تكون الانتخابات خطوة إيجابية نحو تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

ودعا اللبنانيين إلى البناء على نتائج الانتخابات والإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية واللازمة لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة واستعادة عافيته خاصة فيما يتعلق بإنجاز الاتفاقيات الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولي والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للبنانيين وإنعاش الاقتصاد من جديد. وناشد القيادات اللبنانية من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية إظهار أعلى مستويات المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية، باعتبار أن الشهور القادمة ستمثل اختباراً حاسماً لقدرة البلاد على اجتياز الأزمة.

السعودية: النتائج تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على عبثية الدويلة

علقت السعودية على نتائج الانتخابات النيابية في لبنان، مؤكدة أن النتائج تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على العبثية. وقال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري على تويتر: «نتائج الانتخابات النيابية تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة المعطلة للحياة السياسية والاستقرار في لبنان». وخسرت ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وحلفاؤها، الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وفق النتائج النهائية للانتخابات التي أعلن وزير الداخلية بسام المولوي دفعتها الأخيرة أمس، في تطور يعكس الغضب الشعبي من النخبة الحاكمة في لبنان.