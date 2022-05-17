«الإفتاء المصرية» توزع تقريراً عن «الإخوان» في بريطانيا

القاهرة (الاتحاد، وكالات)

أعلنت دار الإفتاء المصرية قيام مفتي مصر، شوقي علام، بتوزيع تقرير مهم وموثق باللغة الإنجليزية على جميع أعضاء مجلسَي العموم واللوردات البريطاني حول جماعة «الإخوان».

ويكشف التقرير حسب دار الإفتاء المصرية جذور العنف لدى جماعة «الإخوان» ويبين تاريخهم الدموي، وذلك على هامش كلمته التي ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب البريطاني.

وأوضحت الدار أن التقرير الموثق الذي وزعه المفتي على أعضاء البرلمان البريطاني يفضح جماعة «الإخوان» ويكشف عن منهجها المتطرف منذ نشأتها وارتباطها بالتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش»، و«حسم» وغيرهما، وأهم الأفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعة والشخصيات التي أسست ونظَّرت للعنف داخلها منذ إنشائها.

ويضم التقرير كذلك نشأة جماعة «الإخوان» التي كانت نتاجًا للسياق السياسي في ذلك الوقت واستجابة للمشاعر المعادية للاستعمار في مصر، وكان خطابها مغايرًا للخطابات الأصولية المعادية للاستعمار، حيث اتبعوا أسلوب المقاربة واستغلت الإسلام والنصوص الدينية كأداة ضد المجتمع من أجل تحقيق مكاسب سياسية تصب في صالح الجماعة بدلًا من نفع الأمة.

وذكر التقرير أن «جماعة الإخوان تبنت نهج الإرهاب والعنف منذ نشأتها باعتراف مرشدها الأعلى، مصطفى مشهور، في ذلك الوقت، الذي قال بضرورة استخدام العنف والقوة المسلحة».

وأشار التقرير إلى أن جماعة «الإخوان» كانت تعمل بوجهين، الأول هو الوجه الظاهر لعامة الناس والجماهير حيث قدموا أنفسهم كمصلحين اجتماعيين وكقوة معارضة، أما الوجه الثاني فتمثل في إنشاء «الجهاز السري» للجماعة الذي كانت مسؤوليته تنفيذ العمليات الإرهابية والاغتيالات، ونشر الخوف، والاستيلاء القسري على حكم البلاد في أقرب فرصة فيما يسمونه بالتمكين.

وعن «جذور ومنهجية العنف» عند «الإخوان»، بين التقرير أن «مؤسس الجماعة حسن البنا قدم نفسه وجماعته على أنها حركة إصلاحية، وشرع للعنف وأعطاه صبغة دينية تحت ذريعة الجهاد، ضرورة لإقامة دولة إسلامية، وإحياء الخلافة، وتطبيق الشريعة الإسلامية».

وكشف التقرير أن «جماعة الإخوان تبنت منهج العنف تحت ستار الجهاد الذي يعد مفهومًا لا غنى عنه في أيديولوجية البنا، وهو الأمر الذي كان له النصيب الكبير من خطبه وكتاباته، لذا كان البنا حريصًا على إنشاء مجموعة قوية قادرة على استعادة الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية، لذلك اندمجت قوتان لا غنى عنهما عند حسن البنا وهما: قوة الوعظ وقوة السلاح، من ثم دعا الجماعة إلى اعتناق القوة كهدف ووسيلة».