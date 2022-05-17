تونس: السجن لأربعة نواب من البرلمان المنحل بتهمة إثارة الفوضى

تونس (وكالات)

قضت محكمة عسكرية في تونس أمس، بسجن 4 نواب في البرلمان المنحل عن «ائتلاف الكرامة» بتهمة إثارة الفوضى والتهجم على عناصر من الأمن في حادثة شهدها مطار تونس قرطاج الدولي في مارس 2021. ويلاحق النواب الأربعة من قبل القضاء العسكري منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان وسحب الحصانة البرلمانية عن نوابه في 25 يوليو الماضي.

وتعود الحادثة إلى منتصف مارس عام 2021 عندما سعى النواب في المطار إلى التدخل بالقوة لفائدة تونسية ملاحقة في قضية إرهابية بعد منعها من قبل الأمن من السفر خارج البلاد، وشهد المطار حالة من الفوضى بسبب احتداد النزاع بين النواب وممثلين عن نقابات أمنية.

وأفاد العضو في هيئة الدفاع والنائب في البرلمان المنحل سمير ديلو بصدور أحكام بسجن النواب سيف الدين مخلوف 5 أشهر، ونضال سعودي 5 أشهر، ومحمد العفاس 3 أشهر، وماهر زيد 3 أشهر، والمحامي مهدي زقروبة 6 أشهر.

وصدر أيضاً حكم إضافي ضد «سعودي» بشهرين سجنا من أجل التهديد بالعنف على موظف عمومي، وثلاثة أشهر ضد «زقروبة» من أجل الاعتداء بالعنف على موظف حكومي.

وصدر آخر بسجن شخص تونسي قام بتصوير الأحداث بمدة ثلاثة أشهر فيما أخلي سبيل النائب عن الائتلاف عبد اللطيف العلوي.