الصومال تشيد بعودة الوجود العسكري الأميركي لأراضيها

مقديشو (وكالات)

شكر الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود أمس، نظيره الأميركي جو بايدن على قراره إعادة الوجود العسكري الأميركي إلى الصومال لمحاربة حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وقالت الرئاسة الصومالية في بيان على تويتر: «لطالما كانت الولايات المتحدة شريكًا موثوقًا به في سعينا لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب».

أمر دونالد ترامب في ديسمبر 2020 قبيل انتهاء ولايته، بسحب القوات الأميركية من الصومال، وأذن لها فقط بإنجاز مهام بالتناوب.

وأعلن مسؤول كبير في الحكومة الأميركية الاثنين للصحافيين أنّ الرئيس بايدن وافق على طلب من وزارة الدفاع بإعادة تمركز قوات أميركية في شرق إفريقيا، لإعادة تأسيس وجود عسكري صغير مستمر في الصومال. وكثفت حركة «الشباب» التي تقود تمرداً في البلاد منذ 15 عاماً، هجماتها في الأشهر الأخيرة. وأسفر تفجيران انتحاريّان في مارس عن مقتل 48 شخصًا في وسط الصومال بينهم نائبان محليان.