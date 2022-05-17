وفاة معتقل جراء التعذيب في سجون «الحوثي»

عدن (وكالات)

قال نشطاء حقوقيون يمنيون، إن شابا من محافظة ذمار، قضى تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية بعد أسبوعين على اختطافه قسرا.

وأوضحت المصادر أن الشاب الضحية يدعى «باسم عبدالكريم الحوبري»، وهو من أبناء مديرية «وصاب» بمحافظة ‎ذمار، وكان يقيم في صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الإرهابية اختطفت الشاب من أحد شوارع ‎صنعاء وتعرض خلال هذه الفترة للتعذيب الوحشي في سجني «الجراف والحصبة».

وذكرت المصادر أن الحالة الصحية للمختطف انهارت أمس الأول، وتم نقله إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء لمحاولة إنقاذه، لكنه فارق الحياة.

والسجناء والمعتقلون لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية يتعرضون لصنوف من التعذيب والتنكيل، حيث تعتقلهم الميليشيات عادة لمقايضة أهاليهم بالمال.

ودان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، جريمة مقتل الشاب باسم عبدالكريم الحوبري تحت التعذيب الوحشي.

وقال: إن «ميليشيات الحوثي قتلت الشاب باسم تحت التعذيب في سجونها وتبعت جريمتها بممارسة الضغط والتهديد لأسرته باستلام الجثة ودفنها من دون أي إجراءات قانونية للتحقق جنائياً من الجريمة».