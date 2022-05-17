الخميس 19 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
وفاة معتقل جراء التعذيب في سجون «الحوثي»
وفاة معتقل جراء التعذيب في سجون «الحوثي»
18 مايو 2022 02:22

عدن (وكالات)

قال نشطاء حقوقيون يمنيون، إن شابا من محافظة ذمار، قضى تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية بعد أسبوعين على اختطافه قسرا.
وأوضحت المصادر أن الشاب الضحية يدعى «باسم عبدالكريم الحوبري»، وهو من أبناء مديرية «وصاب» بمحافظة ‎ذمار، وكان يقيم في صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الإرهابية اختطفت الشاب من أحد شوارع ‎صنعاء وتعرض خلال هذه الفترة للتعذيب الوحشي في سجني «الجراف والحصبة».
وذكرت المصادر أن الحالة الصحية للمختطف انهارت أمس الأول، وتم نقله إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء لمحاولة إنقاذه، لكنه فارق الحياة.
والسجناء والمعتقلون لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية يتعرضون لصنوف من التعذيب والتنكيل، حيث تعتقلهم الميليشيات عادة لمقايضة أهاليهم بالمال.
ودان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، جريمة مقتل الشاب باسم عبدالكريم الحوبري تحت التعذيب الوحشي.
وقال: إن «ميليشيات الحوثي قتلت الشاب باسم تحت التعذيب في سجونها وتبعت جريمتها بممارسة الضغط والتهديد لأسرته باستلام الجثة ودفنها من دون أي إجراءات قانونية للتحقق جنائياً من الجريمة».

ذمار
اليمن
الحوثيين
صنعاء
آخر الأخبار
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
الإمارات
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
19 مايو 2022
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
الإمارات
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
19 مايو 2022
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
الإمارات
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
19 مايو 2022
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
الإمارات
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
19 مايو 2022
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
الإمارات
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
19 مايو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©